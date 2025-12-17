Eine Boilerexplosion hat ein Haus in der Region Odessa zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Aufgrund der häufigen Stromausfälle ist es notwendig, Sicherheitsregeln zu befolgen, hat der Staatliche Notdienst erinnert.

In dem Dorf Rozselenets, das im Gebiet Odessa liegt, ist in dem Haus ein elektrischer Heizkessel explodiert, wodurch die Wohnung vollständig zerstört wurde. Darüber berichtet der Pressedienst des staatlichen Notdienstes am Mittwoch, den 17. Dezember.

„Heute Nachmittag kam es im Bezirk Odessa, im Dorf Rozselenets, infolge eines Notbetriebs des elektrischen Heizkessels zu einer Explosion, in deren Folge ein Wohnhaus zerstört wurde. Glücklicherweise gab es keine Verletzten“, heißt es in der Mitteilung.

Der staatliche Notdienst erinnerte daran, dass bei häufigen Stromausfällen die Sicherheitsregeln zu beachten sind:

Trennen Sie elektrische Geräte immer vom Netz, wenn kein Licht vorhanden ist;

lassen Sie Heizkessel, Heizungen und andere leistungsstarke Geräte nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet;

überprüfen Sie regelmäßig die Funktionsfähigkeit von elektrischen Geräten und Leitungen.

Wir erinnern daran, dass seit Mittwochmorgen in der Ukraine Hunderttausende von Verbrauchern aufgrund des russischen Beschusses ohne Licht sind.

