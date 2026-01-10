"Schaheds" haben Losowaya massiv angegriffen, es gibt Verwundete

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Angriffe trafen die kritische Infrastruktur der Stadt. Auch Wohnhäuser wurden beschädigt. Ein Mann wurde verwundet.

Russische Aggressoren haben mit Schockdrohnen die Stadt Losowaya massiv angegriffen. Dies teilte die regionale Staatsanwaltschaft von Charkiw am Samstag, den 10. Januar mit.

Es wird angegeben, dass an dem Überfall „Schaheds“ zweier Typen – Geran-2 und Geran-3 – in der Zeit von 10:20 bis 12:40 beteiligt waren. Insgesamt wurden etwa 14 Treffer verzeichnet.

„Die Angriffe trafen kritische Infrastruktur. Auch Wohnhäuser wurden beschädigt. ein 38-jähriger Mann wurde verletzt“, heißt es in der Meldung.

Ein Ermittlungsverfahren wegen eines Kriegsverbrechens (Teil 1 des Artikels 438 des Strafgesetzbuches der Ukraine) wurde eingeleitet.

Zuvor hatte Russland am Samstag ballistische Raketen auf Charkiw abgefeuert. Die Behörden meldeten einen Treffer auf eine Infrastruktureinrichtung im Stadtteil Slobodsky. Es wurde auch der Fall von Raketentrümmern in der Nähe von Wohnblocks im selben Bezirk registriert.

In den sozialen Netzwerken wird inzwischen geschrieben, dass es am Himmel über Charkiw zum ersten Mal gelungen ist, russische Ballistik abzufangen.

Ebenfalls heute wurde bekannt, dass der Feind eine korrigierende Luftbombe auf Slowjansk in der Region Donezk abgeworfen hat. Sieben Menschen wurden verletzt.