Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Warriors‘ Day Parade findet seit 1921 in Toronto statt. Sie ehrt die Männer und Frauen, die in den kanadischen Streitkräften dienen.

Zum ersten Mal in der Geschichte haben ukrainische Soldaten an der Warriors‘ Day Parade in Toronto, Kanada, teilgenommen. Dies teilte der Generalkonsul der Ukraine in Toronto, Oleg Nikolenko, am Sonntag, den 18. August, auf Facebook mit.

„Ich bin sehr stolz, dass es uns gelungen ist, dieses wichtige Projekt zu realisieren. Ich danke unseren Soldaten für ihre Teilnahme sowie dem Management der Canadian National Exhibition für diese Gelegenheit“, sagte er.

Und er fügte hinzu, dass die Ukraine jetzt nicht nur für ihre Freiheit kämpft, sondern auch für die Freiheit der demokratischen Welt.

Die Warriors‘ Day Parade findet seit 1921 in Toronto statt. Sie ehrt die Männer und Frauen, die in den kanadischen Streitkräften dienen. Die Einladung der Ukraine zur Teilnahme in diesem Jahr ist eine Bestätigung der starken Freundschaft zwischen unseren Ländern.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass das ukrainische Militär Panzer und gepanzerte Fahrzeuge, die von Kanada zur Verfügung gestellt werden, auf dem Territorium Russlands einsetzen kann.