Selenskyj hat den Ukrainern zum Europatag gratuliert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Alle in der Ukraine haben sich für ihre Zukunft in Europa zusammengeschlossen, und alle in Europa haben sich um die Ukraine versammelt, sagte der Präsident.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den ukrainischen Bürgern zum Europatag gratuliert. Den Text der Glückwünsche veröffentlichte er am Freitag, den 9. Mai auf Facebook.

„Freiheit, Gleichheit, Demokratie, Respekt für jedes Leben. Worte, egal in welcher Sprache sie klingen, sind für uns alle in Europa gleich wertvoll, gleich wichtig. Wir haben bewiesen, dass unsere Einigkeit die größte Stärke ist. Als sich alle in der Ukraine um ihrer Zukunft in Europa willen vereinigten und als sich alle in Europa um die Ukraine vereinigten. Herzlichen Glückwunsch zum Europatag!“, schrieb das Staatsoberhaupt.

Zuvor war am Freitag bekannt geworden, dass die Außenminister der europäischen Staaten und die Chefin der Diplomatie der Europäischen Union, Kaja Kallas, nach Lwiw gekommen waren und das Andenken an die gefallenen ukrainischen Soldaten ehrten.

Europatag statt Tag des Sieges. Neu 9. Mai