Kämpfe um Pokrowsk: Russen gehen zu kontinuierlichen Infanterieangriffen über, Ukrainische Streitkräfte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In den letzten Monaten war der Sektor Pokrowsk einer der angespanntesten entlang der gesamten Frontlinie. Der Feind versucht weiterhin, Pokrowsk einzunehmen, ist aber in Stadtkämpfen gefangen und wendet jetzt andere Taktiken an.

Dies erklärte der Kommandeur des 7. Korps der Luftlandebrigade, Jewhen Lasijtschuk, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram der 7.

Er wies darauf hin, dass die Agglomeration Pokrowska seit mehreren Monaten eines der intensivsten Zentren der Feindseligkeiten entlang der gesamten Frontlinie ist.

„Die russischen Truppen versuchen, die Verteidigung zu untergraben, Manöverschlachten zu erzwingen und die ukrainischen Truppen zu flankieren. Die Verteidigungskräfte halten die Linien und führen gleichzeitig Gegenmaßnahmen durch“, sagte Lasiychuk.

Ihm zufolge sind die Angreifer vor fast einem Monat von der Infiltrationstaktik zu mechanisierten Angriffen auf die Stadt übergegangen, und jetzt setzt der Feind auf kontinuierliche Infanterieangriffe.

„Der Feind hat bereits die 76. Luftangriffsdivision von Pskow an unsere Frontlinie verlegt. Einige feindliche Einheiten, die nach Saporischschja gehen wollten, wurden ebenfalls nach Pokrowsk verlegt. Wir gehen davon aus, dass der Feind versuchen wird, die Offensive zu verstärken und vor dem Jahreswechsel aktive Angriffe, auch mechanisierte, durchzuführen“, sagte der Korpskommandeur.

Kämpfe im Sektor Pokrowsk