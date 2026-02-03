Die Russische Föderation hat eine beachtliche Anzahl von gelenkten Flugbomben auf die Ukraine abgeworfen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Am 18. Januar haben die Russen die größte Anzahl an gelenkten Fliegerbomben abgeworfen – 316 Bomben –, was den Tageshöchstwert für den gesamten bisherigen Kriegsverlauf darstellt.

Die russischen Aggressoren verstärken ihre Angriffe mit Lenkflugkörpern (Lenkbomben) auf das Gebiet der Ukraine. Dies teilte das Verteidigungsministerium am Dienstag, dem 3. Februar, mit.

„Im Januar 2026 wurde die höchste Anzahl von Lenkflugkörpern registriert, die von der russischen Luftwaffe auf Stellungen der ukrainischen Verteidigungskräfte und auf Ortschaften an der Front abgeworfen wurden – mehr als 5.700. Der bisherige Höchststand wurde im Oktober 2025 verzeichnet, als der Feind mehr als 5.300 gelenkte Fliegerbomben einsetzte“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird angegeben, dass die Russen am 18. Januar die größte Anzahl an Lenkbomben abgeworfen haben – 316 Bomben –, was den Höchstwert innerhalb eines Tages für alle bisherigen Kriegsperioden darstellt.

Darüber hinaus wurden nach Angaben des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine im vergangenen Monat mehr als 5.300 Kampfhandlungen registriert (im Dezember 2025 waren es mehr als 5.500). Der intensivste Tag des Monats an der Front war der 31. Januar mit 338 Kampfhandlungen.

Insgesamt haben russische Truppen im ersten Monat des Jahres mehr als 113.000 Beschüsse durchgeführt, darunter mehr als 2.400 mit Raketenwerfern.

Zur Erinnerung: In der Nacht zum 3. Februar griff der Feind Kiew, Charkiw, Dnipro und andere Städte der Ukraine massiv mit Drohnen und Raketen an. Betroffen waren vor allem Wohngebiete und die Energieinfrastruktur in acht Regionen.

Insgesamt setzte der Feind mehr als 70 Raketen und 540 Drohnen ein. Die Einheiten der Luftabwehr und der elektronischen Kampfführung konnten die meisten davon abfangen.