Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Sie nutzen Sportveranstaltungen als Plattform, um die Verbrechen der Russischen Föderation zu beschönigen. Die Ukraine hat Sanktionen gegen russische Paralympioniken verhängt, die am Krieg teilgenommen haben. Ein weiteres Paket von Beschränkungen betrifft russische und iranische Unternehmen sowie Bürger, die den Rüstungskomplex des Aggressorstaates bedienen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf entsprechende Verordnungen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.