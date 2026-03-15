Das Nationale Antikorruptionsbüro gibt bekannt, dass ein Mitarbeiter des Büros von Vertretern des Sicherheitsdienstes der Ukraine grundlos festgenommen wurde

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Das Nationale Antikorruptionsbüro teilte mit, dass der Sicherheitsdienst der Ukraine einen ihrer Mitarbeiter ohne Beweise am Ortseingang von Sumy festgenommen habe. Die Gründe für den Vorfall werden derzeit untersucht.

Das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine hat die unbegründete Festnahme eines seiner Mitarbeiter durch Vertreter des Sicherheitsdienstes der Ukraine am Ortseingang von Sumy gemeldet.

Quelle: Nationales Antikorruptionsbüro

Wörtlich: „Soeben wurde an einem Kontrollpunkt am Ortseingang von Sumy ein Mitarbeiter des Nationalen Antikorruptionsbüros von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes der Ukraine grundlos festgenommen, die vermutlich einer Abteilung angehören, die dem ersten stellvertretenden Leiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine unterstellt ist.

Er hielt sich im Rahmen der Ausübung seiner dienstlichen Befugnisse im Rahmen einer offiziellen Ermittlung in der Stadt auf.“

Details: Wie das Nationale Antikorruptionsbüro mitteilte, wird als einer der Gründe für die Festnahme die Tatsache angeführt, dass die Eltern des Mitarbeiters in einem vorübergehend besetzten Gebiet wohnen. Gleichzeitig wurde dort betont, dass dieser Mitarbeiter vor seiner Ernennung zum Nationalen Antikorruptionsbüro alle erforderlichen Überprüfungen durchlaufen habe, insbesondere einen Lügendetektortest in der Abteilung für interne Kontrolle des Nationalen Antikorruptionsbüros, bei dem unter anderem Fragen zu möglichen Verbindungen oder Kooperationen mit Vertretern des Aggressorstaates oder kollaborativen Strukturen geprüft wurden.

„Solche Handlungen hindern das Nationale Antikorruptionsbüro daran, Straftaten zu dokumentieren und seine dienstlichen Befugnisse im Rahmen des Strafverfahrens auszuüben. Das Nationale Antikorruptionsbüro ergreift Maßnahmen, um die Umstände des Vorfalls aufzuklären. Details folgen“, heißt es in der Mitteilung.

Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat bislang noch nicht über den Vorfall berichtet.