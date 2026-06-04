Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat den Gerichtsbeschluss über die Freilassung von Shufrich aus der Haft unter Geheimhaltung gestellt – Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Der Sicherheitsdienst der Ukraine forderte, die Gerichtsbeschlüsse im Fall des Staatsverrats von Shufrich zu geheimen. Das Gericht entließ ihn aus der Haft, die Generalstaatsanwaltschaft legte Einspruch ein.

Der Sicherheitsdienst der Ukraine wandte sich an die Staatliche Justizverwaltung und bat darum, die Beschlüsse des Bezirksgerichts Schewtschenkivskyj in Kiew im Fall des des Hochverrats verdächtigen Abgeordneten Nestor Shufrich zu geheimen.

Quelle: : hromadske unter Berufung auf den Anwalt des Abgeordneten, Wiktor Karpenko

Details: : Es wird berichtet, dass insbesondere im Gerichtsregister kein Beschluss über die Freilassung von Schufritsch aus der Untersuchungshaft zu finden ist. „Sie sehen die Beschlüsse des Schewtschenkowskij-Gerichts zu diesem Fall nicht, die des Berufungsgerichts hingegen schon. Warum sie dies getan haben, verstehen wir nicht“, sagte Karpenko.

Seinen Angaben zufolge begründete das Bezirksgericht Schewtschenkowski die Freilassung von Shufrich mit der Dauer der Untersuchungshaft, seinem Gesundheitszustand und der Unmöglichkeit, eine Kaution zu hinterlegen. „Das Berufungsgericht hat eine Alternative (33 Millionen Hrywnja Kaution – Anm. d. Red.) vorgeschlagen, aber wir konnten diese nicht hinterlegen, da gegen uns Sanktionen des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats verhängt wurden. Und faktisch gibt es eine Entscheidung, die nicht umgesetzt werden kann“, fügte Karpenko hinzu.

Karpenko wies zudem darauf hin, dass sich Schufrich seit seiner Entlassung aus der Untersuchungshaft am 16. April unter ständiger ärztlicher Aufsicht befindet – noch vor seiner Freilassung aus der Haft wurden bei ihm drei Operationen durchgeführt. Seitdem sucht er einmal pro Woche einen Arzt zur Untersuchung auf.