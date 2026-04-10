Die Verteidiger haben Munitions- und Treibstoffdepots sowie die Truppen der Angreifer getroffen – Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Ukrainische Verteidiger griffen Lager und militärische Knotenpunkte des Feindes im Donbass, in Saporischschja, in der Region Luhansk sowie in der Russischen Föderation an.

In den vergangenen 24 Stunden und in der Nacht zum 10. April haben Einheiten der Verteidigungskräfte eine Reihe von logistischen und anderen wichtigen Objekten der Angreifer getroffen.

Quelle: Generalstab

Wörtlich: „Insbesondere ein Munitionslager in der Nähe von Ochrymivka im Gebiet Saporischschja, ein Logistikzentrum in der Gegend von Novoazovsk im Gebiet Donezk sowie ein Lager für Kraftstoffe und Schmierstoffe in der Nähe der Ortschaft Rovenky im Gebiet Luhansk.

Das Ausmaß der verursachten Schäden wird derzeit ermittelt.“

Details: Darüber hinaus haben die Verteidigungskräfte Feuerangriffe auf Kommandostellen für Drohnen in den Gebieten Hulyajpol und Nowohryhorivka im Gebiet Saporischschja sowie in Nowopetrivka im Gebiet Donezk durchgeführt.

Ebenfalls getroffen wurden feindliche Truppenkonzentrationen in der Nähe der Ortschaften Nowogrigorowka im Gebiet Saporischschja, Chasiv Jar und Welyka Novosilka im Gebiet Donezk sowie Perewalsk im Gebiet Luhansk; ferner direkt auf dem Territorium des Angreifers – in der Umgebung von Krasnooktiabrsk im Gebiet Kursk der Russischen Föderation.

Unabhängig davon wurde bestätigt, dass infolge des Treffers am 05.04.2026 auf die Ölraffinerie „Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez“ (Kstovo, Oblast Nischni Nowgorod, Russische Föderation) die Anlage zur primären Erdölverarbeitung AVT-2 sowie die Anlage zur Hydroreinigung von Dieselkraftstoff LCh-24-7 außer Betrieb gesetzt wurden.