Die Ukraine könnte jährlich 20 Millionen Drohnen und Tausende von Raketen produzieren: Was dafür erforderlich ist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Finanzierung bleibt das zentrale Hindernis Der stellvertretende Verteidigungsminister der Ukraine, Mstislav Banik, wies in seiner Rede auf der Frühjahrssitzung der NATO-Parlamentarischen Versammlung auf das erhebliche Potenzial der ukrainischen Rüstungsindustrie hin und forderte die Partner auf, die Finanzierung und Unterstützung wichtiger Militärprogramme zu verstärken.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Veröffentlichung des ukrainischen Verteidigungsministeriums.