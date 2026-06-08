Die ukrainischen Streitkräfte haben innerhalb eines Tages 1.330 Angreifer und 85 feindliche Artilleriesysteme ausgeschaltet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In den vergangenen 24 Stunden haben die Verteidigungskräfte 1.330 Russen und 85 Artilleriesysteme vernichtet – Generalstab der ukrainischen Streitkräfte.

Die Verteidigungskräfte haben in den vergangenen 24 Stunden weitere 1.330 russische Angreifer und 85 feindliche Artilleriesysteme ausgeschaltet.

Quelle: : Generalstab der Streitkräfte der Ukraine auf Facebook

Details: : Die gesamten Kampfverluste des Gegners vom 24.02.22 bis zum 08.06.2026 beliefen sich schätzungsweise auf:

Personal – etwa 1.374.950 (+1.330) Personen;

Panzer – 11.997 (+8) Stück; gepanzerte Kampffahrzeuge – 24.705 (+5) Stück; Artilleriesysteme – 43.564 (+85) Stück; Raketen-Salvenfeuer-Systeme – 1 847 (+3) Stück; Luftabwehrsysteme – 1 409 (+2) Stück; bodengebundene Robotersysteme – 1 607 (+12) Stück; Unbemannte Luftfahrzeuge der operativ-taktischen Ebene – 336.224 (+2.161) Einheiten; Kraftfahrzeuge und Tankwagen – 104.414 (+363) Einheiten; Spezialfahrzeuge – 4.259 (+2) Einheiten.

Die Daten werden noch präzisiert.