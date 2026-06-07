Am Flughafen Sotschi kommt es laut sozialen Netzwerken aufgrund von Drohnenangriffen zu einem Zusammenbruch

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Seit dem 5. Juni ist der Betrieb am Flughafen Sotschi aufgrund von Drohnenangriffen beeinträchtigt. Die Passagiere können seit mehreren Tagen nicht mehr abfliegen.

Seit dem 5. Juni ist der Betrieb am russischen Flughafen Sotschi aufgrund von Angriffen ukrainischer Drohnen stark beeinträchtigt; Tausende von Passagieren können seit mehreren Tagen nicht mehr aus der Urlaubsstadt abfliegen.

Quelle: : Astra, Mash

Details: : Wie Astra berichtet, sind laut Online-Anzeigetafel Dutzende von Ab- und Ankunftsflügen verspätet, ein Teil der Flüge wurde gestrichen. Die Menschen beklagen sich über den überfüllten Terminal: Es gibt keine freien Plätze mehr, Passagiere sitzen und liegen auf dem Boden und nutzen Handtücher und Reisematten als Unterlage.

In dieser Zeit war der Flughafen insgesamt nur für 8 Minuten geöffnet, wie der Propagandasender Mash berichtet.

Nach Angaben der Pressestelle des Flughafens arbeiten die Fluggesellschaft und die Flughafenbehörden im verstärkten Einsatz, um den Flugplan zu stabilisieren. Dabei versichert die Pressestelle, dass die Lage ruhig sei: „Alle Abläufe – vom Check-in bis zum Einsteigen in die Flüge – werden im normalen Betrieb durchgeführt.“