Rada entlässt Maljuk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Werchowna Rada hat Generalleutnant Wassyl Maljuk vom Posten des Chefs des Sicherheitsdienstes der Ukraine entlassen.

*:* Übertragung der Parlamentssitzung

*:* „235 Ja-Stimmen.

Die Abgeordneten haben das Thema in einem verkürzten Verfahren behandelt.

Der Abgeordnete Dmytro Rasumkow fragte, warum der Leiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine bei der Sitzung nicht anwesend war. Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk sagte, dass Maljuk eine Einladung erhalten habe und die Gründe für seine Abwesenheit unbekannt seien.

Der Abgeordnete Artur Herasymov merkte an, dass die Abgeordneten das Rücktrittsschreiben Maljuks nicht gesehen hätten, da es nicht auf der Website des Parlaments verfügbar sei. Stefantschuk betonte, dass der Rücktritt des Chefs des Sicherheitsdienstes der Ukraine und der Minister nach unterschiedlichen Verfahren geprüft wird.

Was dem vorausging: Am Morgen des 13. Januar änderte der Ausschuss für nationale Sicherheit, Verteidigung und Nachrichtendienste seine Entscheidung und unterstützte den Rücktritt von Wassyl Maljuk als Leiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine.