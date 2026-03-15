Öl umgeht die Blockade des Iran: Wann wird Benzin an den Tankstellen in der Ukraine billiger?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wie lange muss der Ölpreis niedrig bleiben, damit die Kraftstoffpreise in der Ukraine sinken . Der Krieg im Nahen Osten hat dazu geführt, dass der Iran die Straße von Hormus blockiert, durch die 20 % des weltweiten Öls transportiert werden. Dennoch haben zwei Länder in der Region begonnen, Umgehungs-Ölpipelines zu nutzen. .

Wie viel Öl kann über diese Routen aus der Golfregion transportiert werden, und wird dies zu einer Senkung des Weltmarktpreises und der Kraftstoffkosten in der Ukraine führen – dazu ein Bericht von RBK Ukrajina.