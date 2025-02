Hetmanzew glaubt, dass die Rada das Haupthindernis für die Legalisierung von Pornos ist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der Vorsitzende des Steuerausschusses der Werchowna Rada, Danylo Hetmanzew, sagte auf der von Economic Truth und Mezha organisierten Veranstaltung New Economy, das Haupthindernis für die Entkriminalisierung der Erstellung pornografischer Inhalte sei der mangelnde Reformwille des Parlaments. „Wenn wir über Ihre Inhalte sprechen, sind wir alle definitiv dafür, sie zu legalisieren und Sie haben das Recht, Steuern zu zahlen, genau wie jeder andere auch. Für mich ist das Thema abgeschlossen“, sagte er auf die Frage eines Produzenten von Porno-Inhalten: „Tatsächlich haben wir heute ein Parlament, das nicht sehr reformfreudig ist, nicht so wie in der ersten Legislaturperiode unserer Amtszeit. Das ist ein gewisses Hindernis für uns, die Reform durch das Parlament zu bringen“, fuhr der Abgeordnete fort. Außerdem wies Hetmanzew darauf hin, dass die Art der Beschäftigung einer Person keinen Einfluss auf die Zahlung von Steuern hat, da die Steuerbehörden die von den Models produzierten Inhalte „nicht analysieren oder anschauen“. „Ich würde jedem, der diese Tätigkeit ausübt, empfehlen, eine Erklärung abzugeben und Steuern zu zahlen“, schloss er. Lesen Sie mehr: Abgeordnete wollen Pornografie legalisieren: Was es bringen wird Pornhub, OnlyFans, Webcam: Wie Strafverfolgungsbeamte mit dem Verbot von Pornografie in der Ukraine Geld verdienen Zur Erinnerung: Am 18. Dezember 2024 haben 350 Ersteller von Inhalten auf OnlyFans ein Einkommen von 305,4 Mio. Hrywnja angegeben und 59 Mio. Hrywnja an persönlicher Einkommenssteuer und Militärsteuer gezahlt.