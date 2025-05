Das Parlament sollte bis zum Herbst die Hindernisse für Investitionen in grüne Energie beseitigen, sagt ein Experte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den kommenden Monaten sollte sich die Werchowna Rada so schnell wie möglich mit dem Gesetzentwurf Nr. 13219 befassen, der eine Verbesserung der Bedingungen für die Durchführung von Öko-Auktionen vorsieht, um das Interesse von Investoren am Bau von Ökostromanlagen in der Ukraine deutlich zu steigern.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Kommentar von Olexander Martyniuk, Senior Renewable Energy Expert bei USAID Energy Security Project.

Ihm zufolge soll der Gesetzesentwurf das Interesse der Investoren an „grünen“ Auktionen erhöhen, indem er finanzielle und organisatorische Hindernisse abbaut und ein akzeptableres Fördermodell anbietet.

„Es liegt noch ein interessanter Weg vor uns, bis der Gesetzentwurf vom zuständigen Ausschuss und direkt von der Werchowna Rada geprüft wird. Es ist äußerst wichtig, dass das Gesetz zügig verabschiedet wird, damit bei den nächsten Auktionen im Herbst der Wettbewerb nach den aktualisierten Regeln durchgeführt werden kann“, sagte Martyniuk.

Er erinnerte daran, dass die vorangegangenen Auktionen aufgrund einer Reihe von Mängeln, die die Abgeordneten nun korrigieren können, kein ausreichendes Interesse bei den Investoren geweckt haben.

Martyniuk erklärte, dass dieser Gesetzesentwurf die Attraktivität grüner Auktionen für in- und ausländische Investoren erhöht, den Wettbewerb um die Quoten verstärkt und die Kosten für grüne Energie für die Endverbraucher senkt.

Gleichzeitig wird ein wirksames Instrument geschaffen, um die staatlichen Ziele im Bereich der erneuerbaren Energien zu erreichen und die Sicherheit der Stromversorgung durch zusätzliche Erzeugungskapazitäten zu erhöhen, die von Natur aus dezentral erzeugt werden.