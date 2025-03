Wahlen in Zeiten des Krieges – die Ukraine vor einer neuen Herausforderung

Winfried Schneider-Deters – Heidelberg, 15. Februar 2025

​ Wahlumfrage von Socis, Quelle: Ukrajinska Prawda ​

Bereits nach der Wiederwahl Donald Trumps zum Präsidenten der Vereinigten Staaten (am 5. November 2024) – noch vor seiner Inauguration – wurde der ukrainischen Regierung von Vertretern seines Teams signalisiert, dass sie die Frage der (Präsidentschafts-)Wahlen in der Ukraine in den angestrebten Friedensverhandlungen mit dem russischen Präsidenten Putin zur Sprache bringen würden. Nach den (widersprüchlichen) Signalen aus dem Weißen Haus in Washington, das seit Donald Trumps Rückkehr am 20. Januar 2025 zu einem Irrenhaus geworden ist, wurde der Sonderbeauftragte des amerikanischen Präsidenten für die Ukraine („special envoy for Ukraine and Russia“), Generalleutnannt a. D. Keith Kellogg, am 1. Februar 2015 deutlich: Er stellte öffentlich die Forderung ( „need to be done“ ) nach ukrainischen Wahlen in den Raum. Die Trump Administration wolle, dass die Ukraine Präsidentschafts- und Parlamentswahlen abhält, „möglicherweise bis zum Jahresende (2025), insbesondere dann, wenn sich Kyjiw mit Moskau auf einen Waffenstillstand einigen kann“ , sagte General Keith Kellogg in einem Interview mit Reuters. Kellogg begründete dieses Ansinnen an die Ukraine damit, dass „most democratic nations have elections in their time of war. […] I think it is good for democracy. That’s the beauty of a solid democracy, you have more than one person potentially running.“ Mit „what a nonsense“ könnten diese Worte abgetan werden – wären da nicht die für die Ukraine gefährlichen Implikationen.

Der ehemaliger Botschafter der USA in der Ukraine (2003 – 2006), John Herbst, Senior Director des Eurasia Center des Atlantic Council, sieht in Wahlen derzeit eine Gefahr nicht für die ukrainische Demokratie, sondern für ihre Sicherheit, wie er im Gespräch mit dem Osteuropa-Redakteur der Deutschen Welle, Roman Goncharenko sagte.

Kellogg und andere „White House officials“ sollen darüber diskutiert haben, die Ukraine zu Verhandlungen mit Russland über einen Waffenstillstand („truce“) zu nötigen; nach einem Waffenstillstand könnten dann in der Ukraine Wahlen abgehalten werden. Der Sieger in Präsidentschaftswahlen könne dann dafür verantwortlich sein, einen langfristigen Pakt mit Moskau auszuhandeln.

Allerdings sind nach dem skandalösen Telefonat des amerikanischen Präsidenten Trump mit seinem russischen Kollegen Putin am 12. Februar (2025) Diskussionen unter den Höflingen im Weißen Haus bedeutungslos: Den „Deal“ machen die beiden herostratischen Autokraten Trump und Putin – wahrscheinlich bereits in Saudi-Arabien – ohne die Ukraine, ohne den „Wahlsieger“ in eventuellen ukrainischen Präsidentschaftswahlen.

Trumps Telefonat mit Putin war in der Tat eine neue „Zeitenwende“: Anstatt die Ukraine in ihrem Überlebenskampf gegen Russland zu unterstützen, machte sich Trump als un-“ehrlicher Makler“ zum Fürsprecher Putins, indem er dessen Forderungen noch vor Beginn von Verhandlungen als Zugeständnisse der Ukraine (NATO, Gebietsabtretungen) einforderte.

Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte dazu – offenkundig bemüht, der neuen Regierung des (bisher) größten Unterstützerlandes nicht direkt zu widersprechen – Wahlen könnten im laufenden Jahr (2025) abgehalten werden, wenn die Kämpfe endeten, und starke Sicherheitsgarantien verlässlich zugesichert seien, um Russland von erneuten Feindseligkeiten abzuhalten. In einem Interview sagte Präsident Selenskyj, seine Bereitschaft für eine zweite Amtszeit zu kandidieren, hinge davon ab, wie der Krieg ende. Im Jahre 2019 hatte Wolodymyr Selenskyj als Präsidentschaftskandidat mit dem Versprechen, den Krieg im Donbas schnell zu beenden, die Präsidentschaftswahlen gewonnen. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 ist Selenskyj ein „Kriegspräsident“ – welche Ironie der Geschichte!

Ein Konkurrent Selenskyjs in eventuellen Wahlen im Jahre 2025 könnte ein leibhaftiger Kriegsherr sein: Sollte der populäre General Walerij Saluschnyj, der bis Februar 2024 Oberkommandierender der Streitkräfte der Ukraine war – er lag im Februar 2024 in diesbezüglichen Umfragen auf Platz 1 – nicht antreten, könnte es der Kommandeur der Dritten Sturm-Brigade (mit nationalistischer politischer Vergangenheit) Andrij Bilezkyj sein, falls nicht das Geschehen auf dem Schlachtfeld einen neuen Kriegshelden nach oben „befördert“. Höchstwahrscheinlich wird der neue Kandidat aus den Reihen des Militärs kommen, meint der Roman Romanjuk vom online Nachrichten-Magazins „Ukrajinska Prawda“.

Die reguläre (fünfjährige) Amtszeit des ukrainischen Präsidenten endete im Jahr 2024. Die ukrainische Verfassung verbietet die Abhaltung von Parlamentswahlen während des Geltung des Kriegsrechts. Das Kriegsrecht wurde nach der russischen Invasion am 24. Februar 2022 vom ukrainischen Präsidenten per Dekret verhängt – und vom ukrainischen Parlament (der Werchowna Rada) 14 Mal verlängert – zuletzt um 90 Tage am 15. Januar 2025, also bis zum 9. Mai 2025.

In Meinungsumfragen überwog Ende des Jahres 2025 in der ukrainischen Bevölkerung (des Teils, der angesichts der russischen Besetzung von einem Fünftel des ukrainischen Territoriums und der Flucht von Millionen ukrainischer Wählerinnen ins Ausland noch befragt werden konnte) eine deutliche Ablehnung von Wahlen während des Krieges. Selbst bei einem Waffenstillstand wäre es nicht möglich, wirklich demokratische Wahlen abzuhalten, wenn ein Drittel der Bevölkerung nicht daran teilnehmen kann.

Der ehemalige Generalsekretär der Organisation für Zusammenarbeit und Sicherheit in Europa (OSZE), Thomas Greminger, sagte im Gespräch mit dem Osteuropa-Redakteur der Deutschen Welle, Roman Goncharenko: „Ich denke, unter den aktuellen Bedingungen ist es schlicht und ergreifend nicht möglich, faire und freie Wahlen durchzuführen“

Putin erklärte, dass er Selenskyj nicht als legitimen Präsidenten anerkenne, da sein Mandat nicht erneuert wurde; er habe somit nicht das Recht, Dokumente eines eventuellen Friedensvertrages zu unterzeichnen. Um an Verhandlungen teilzunehmen, müsse Selenskyj zudem sein im Jahre 2022 erlassenes Dekret widerrufen, das Gespräche mit Russland verbot, solange er (Putin) an der Macht sei. Putin zeige sich zwar bereit, mit Selensky zu verhandeln; unterzeichnen würde Russland eine ausgehandelte Regelung über das Ende des Krieges aber erst nach Präsidentschaftswahlen in der Ukraine, folgert Goncharenko. [12]

In Kyjiw wird darauf verwiesen, dass Wahlen während des Krieges russische Einfluss-Kampagnen geradezu einladen würden – ganz nach der in Rumänien praktizierten Methodik , wo das Verfassungsgericht (am 6. Dezember 2024) die erste Runde der Präsidentschaftswahl vom 24. November 2024 aufgrund massiver auswärtiger Einflussnahme für ungültig erklärte. Sollte Trump den ukrainischen Präsidenten Selenskyj unter Druck setzen, der Abhaltung von Wahlen zuzustimmen, würde dies Putin in die Hände spielen. Putin hat selbstverständlich kein Interesse an demokratischen Wahlen in der Ukraine – wohl aber an einem demokratischen Wahlkampf. Putins Interesse ist die Destabilisierung die Ukraine, die Spaltung der ukrainischen Gesellschaft, um den Willen zum Widerstand gegen die russische Aggression zu schwächen. Nicht die ukrainische Demokratie würde durch Wahlen gewinnen, sondern Putin. Seine Unterstützung der amerikanischen Forderung nach Wahlen ist der psychologische Teil der Kriegsführung Russlands gegen die Ukraine.

Wenn das Kriegsrecht aufgehoben würde, um Wahlen durchführen zu können, würde Präsident Selenskyj zu einer „lame duck“; er würde nicht mehr die Autorität besitzen, die der Präsident eines Landes im Kriege braucht – selbst wenn er wiedergewählt würde, was (mit einer geringeren Mehrheit als im Jahr 2019) wahrscheinlich ist. Der diesbezügliche Druck von amerikanischer Seite ist ein hinterhältiger Versuch, den ukrainischen Präsidenten zum „Einlenken“ zu nötigen, um dem narzistischen amerikanischen Präsidenten Trump das von ihm angestrebte Image eines „Friedenspräsidenten“ zu erreichen.

Sollte der amerikanische Präsident Trump die Abhaltung von Wahlen zur Bedingung weiterer – wenn auch eingeschränkter – Unterstützung machen, dann könnte das Jahr 2025 tatsächlich zu einem Wahljahr werden. Dass im Präsidialamt (OP, „Ofis prezidenta“) Selenskyj mit der Möglichkeit von Wahlen im Jahre P2025 gerechnet wird, davon zeugt der – wahrscheinlich mit präsidialer Ermächtigung – teils gerechtfertigte, teils ungerechtfertigte Einsatz von Strafverfolgungsbehörden, Medien-Attacken, Internet Mobbing (auf dem Messaging-Dienst Telegram) gegen potenzielle Konkurrenten in kommenden Wahlen, so gegen das Umfeld des Bürgermeisters von Kyjiw, Witalij Klytschko, gegen die Bürgermeister der beiden Großstädte Odessa und Dnipro, Hennadij Truchanow (zweifelslos gerechtfertigt) und Borys Filatow (zweifelhaft) – vor allem aber gegen den früheren Präsidenten der Ukraine, Petro Poroschenko (2014 – 2019. Ein Wahlkampf in diesen Zeiten könnte zu einem Bürgerkrieg „aller gegen alle“ ausarten, dem schlimmsten vorstellbaren Szenario, malt Roman Romanjuk den Teufel an die Wand.

In diesem Krieg, in welchem die Existenz des unabhängigen Staates Ukraine und die nationale Identität der Ukrainer auf dem Spiel stehen, ist geschlossener Widerstand der ukrainischen Gesellschaft gegen die russische Aggression eine höchst demokratische Manifestation des Willens des „Demos“, des Volkes; er ist ein höheres Gut als die Einhaltung von friedenszeitlichen, temporalen Formalitäten der Demokratie. In diesem Krieg muss die demokratische Parole heißen: „kämpfen!“ – und nicht: „wählen“.