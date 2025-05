Trump hat seinen Besuch in Istanbul genehmigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Donald Trump wird am Donnerstag in den Vereinigten Arabischen Emiraten einen „vollen Terminkalender“ haben, aber das bedeutet nicht, dass er Istanbul nicht besuchen kann.

US-Präsident Donald Trump schließt die Möglichkeit eines Besuchs in Istanbul nicht aus, wenn er sieht, dass die Ukraine und Russland eine Chance haben, den Konflikt zu lösen. Das sagte er am Mittwoch, den 14. Mai, vor US-Journalisten an Bord seines Flugzeugs.

„Diese Möglichkeit besteht, wenn es hilft, den Krieg zu beenden. Ich werde darüber nachdenken“, sagte er auf die Frage, ob er Istanbul besuchen werde.

Trump erinnerte daran, dass er am Donnerstag, dem Tag, an dem die Delegationen der Ukraine und der Russischen Föderation zu Gesprächen in Istanbul erwartet werden, einen Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten geplant hat und dass „der Zeitplan dort sehr voll ist“.

„Aber das bedeutet nicht, dass ich es nicht tun kann (Istanbul besuchen – Anm. d. Red.), um eine Menge Leben zu retten und dann zurückzukommen“, fügte der US-Präsident hinzu.

Trump sagte, er wisse noch nicht, ob Kremlchef Wladimir Putin Istanbul besuchen werde.

„Ich weiß nicht, ob er dort sein wird. Ich weiß, dass er möchte, dass ich dorthin komme“, sagte er.

Zugleich bestätigte Trump, dass US-Außenminister Marco Rubio in Istanbul anwesend sein wird. „Marco wird dort sein. Er arbeitet effektiv“, versicherte der amerikanische Regierungschef.