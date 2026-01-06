Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein Italiener, der sich zu dem russischen Diktator Wladimir Putin bekannt hat, wurde nicht in die Ukraine gelassen. Ihm wurde die Einreise für 3 Jahre untersagt. Dies teilte der Vertreter des staatlichen Grenzdienstes Andrij Demtschenko mit, berichtetUkrainian PrawdaLife.

Ihm zufolge wurde die Situation dank des Posts eines besorgten Bürgers bekannt. Als der 53-jährige Ausländer an der Grenzübergangsstelle Tschop ankam, führten die Inspektoren die notwendigen Kontrollmaßnahmen an ihm durch.

Dem Italiener wurde der Grenzübertritt verweigert und die Einreise in die Ukraine für 3 Jahre untersagt.

„In der Tat hat er pro-russische Ansichten, rechtfertigt die bewaffnete Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine. Wegen des Verstoßes gegen die Normen der ukrainischen Gesetzgebung, der Mann und erhielt die entsprechenden Entscheidungen an der Grenze“, sagte Demtschenko.

Der Vorfall wurde durch den Beitrag von Threads-Nutzer Daria Melnichenko bekannt – einem Passagier des Busses, der in die Ukraine unterwegs war.

Nach Angaben der Frau wurde sie bei einem der Stopps von einem italienischen Mann namens Rocco, der mit einer Wyschewanka bekleidet war, angesprochen. Der Mann sagte, er sei auf dem Weg nach Hause zu seiner ukrainischen Frau, die bei ihm war.

Später kritisierte der Italiener die Ukraine und ihren Präsidenten und zollte stattdessen dem Kremlchef Putin Respekt.

Ein Beitrag über den Vorfall erhielt Tausende von Kommentaren. Sie versprach, die Grenzbeamten über die Ansichten des Mannes zu informieren.