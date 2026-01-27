Selenskyj bespricht EU-Beitritt bis 2027 mit österreichischem Bundeskanzler

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit dem österreichischen Bundeskanzler Christian Stocker über den Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union bis 2027 gesprochen. Selenskyj lud ihn ein, die Ukraine in naher Zukunft zu besuchen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Selenskyjs Post.

Selenskyj merkte an, dass er während seines Gesprächs mit Stocker über die Energiesituation in der Ukraine nach den zahlreichen russischen Terroranschlägen sprach. Er dankte dem Bundeskanzler für die Bereitstellung von Mitteln durch Österreich zur Unterstützung des ukrainischen Energiesektors.

Unabhängig davon sprachen Selenskyj und Stocker über die Gespräche in den Vereinigten Arabischen Emiraten in der vergangenen Woche. Selenskyj betonte, dass der Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union eine der wichtigsten Sicherheitsgarantien ist, nicht nur für Kiew, sondern auch für Europa.

„Schließlich ist die gemeinsame Stärke Europas unter anderem dank des sicherheitspolitischen, technologischen und wirtschaftlichen Beitrags der Ukraine möglich. Deshalb sprechen wir über ein konkretes Datum – 2027 – und wir zählen darauf, dass unsere Partner unsere Position unterstützen“, sagte er.

Selenskyj fügte hinzu, er habe Stocker eingeladen, die Ukraine in naher Zukunft zu besuchen.