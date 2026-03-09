Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine ist jederzeit zu einem Treffen bereit, sofern dies zur Herbeiführung des Friedens beiträgt. Die nächste Runde der trilateralen Verhandlungen war für diese Woche geplant, jedoch wurde das Treffen auf Vorschlag der USA verschoben.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.