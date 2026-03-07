In Israel wird davon ausgegangen, dass der mutmaßliche Nachfolger von Chamenei verletzt wurde – Medienberichte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Israelische Sicherheitskräfte gehen davon aus, dass Mojtaba Khamenei, Sohn des verstorbenen Obersten Führers Irans, Ayatollah Ali Khamenei, verletzt wurde, nachdem er letzte Woche Ziel eines Luftangriffs geworden war.

Quelle: The Times of Israel, israelischer Fernsehsender Channel 12

Details: Nach Einschätzung Israels wurde Mojtaba Khamenei bei dem Angriff verletzt, berichtet The Times of Israel.

Wie Channel 12 berichtet, wurde Khamenei junior bei einem Luftangriff verletzt, der kurz nach der Ermordung von Ali Khamenei mit dem Ziel durchgeführt wurde, ihn zu töten.

Trotz erster Berichte über schwere Schäden an dem Komplex, in dem er sich befand, geht man in Jerusalem davon aus, dass er den Angriff überlebt hat, obwohl sein genauer Zustand weiterhin unbekannt ist.

Vorgeschichte: Am 3. März berichtete Iran International, dass der Expertenrat des Iran einen neuen Obersten Führer des Landes gewählt habe, nachdem Ayatollah Ali Khamenei bei einer Militäroperation der USA getötet worden war. Sein Nachfolger werde sein Sohn Mojtaba Khamenei.

Am 5. März erklärte US-Präsident Donald Trump, er wolle sich persönlich an der Wahl des nächsten iranischen Führers beteiligen. „Sie verschwenden ihre Zeit. Khameneis Sohn ist unbedeutend. Ich muss mich an der Ernennung beteiligen, wie im Fall von Delcy (Rodriguez) in Venezuela“, äußerte er.

Offiziell hat der Iran die Wahl eines neuen Oberhaupts noch nicht bekannt gegeben.