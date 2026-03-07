Trump hat den Hauptgrund genannt, der ihn daran hindert, zwischen der Ukraine und Russland zu vermitteln

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das Ende des Krieges in der Ukraine steht bevor, aber es ist nicht so einfach. US-Präsident Donald Trump erklärte, dass der Hass zwischen Präsident Wolodymyr Selenskyj und Kremlchef Wladimir Putin ihn daran hindere, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Seinen Worten zufolge habe jede Seite bei den Verhandlungen immer wieder nachgegeben.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Übertragung des Weißen Hauses.