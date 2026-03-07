In Dnipro hat ein Mann einen Soldaten der TSK mit einem Messer verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 6. März verletzte ein Mann in Dnipro einen Soldaten der TSK mit einem Messer, während dieser seine Dokumente kontrollierte. Gegen den Festgenommenen wurde ein Verdacht ausgesprochen.

Am 6. März verletzte ein Mann in Dnipro einen Soldaten der TSK mit einem Messer während einer Alarmübung.

Wörtlich: „Der Vorfall ereignete sich am 6. März gegen 16:50 Uhr in der Yakhnenkivska-Straße in Dnipro. Während der Ausübung ihrer Dienstpflichten hielten Vertreter des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung zwei Männer an, um ihre Wehrpapiere zu überprüfen.

Während der Unterhaltung zog ein 58-jähriger Anwohner unerwartet ein Messer und stach damit einem 24-jährigen Soldaten des TSK und SP in die Hüfte. Der Verletzte wurde zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht.“

Details: Die Strafverfolgungsbehörden nahmen den Angreifer am Tatort gemäß Artikel 208 der Strafprozessordnung der Ukraine fest. Bei der Durchsuchung des Geländes beschlagnahmten die Polizeibeamten den Gegenstand, der vermutlich als Tatwaffe verwendet wurde – ein Messer.

Die Ermittler teilten dem Festgenommenen mit, dass gegen ihn ein Verdacht gemäß Art. 350 Abs. 2 (Drohung oder Gewalt gegen einen Beamten oder einen Bürger, der eine öffentliche Aufgabe wahrnimmt) des Strafgesetzbuches der Ukraine besteht. Die vorgerichtliche Untersuchung dauert an.