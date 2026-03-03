Nachrichten vom 2. März: Die Ölpreise sind gestiegen, ein Teil der Hrywnja wird ersetzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Was wurde heute diskutiert?

Über Öl: Am Montag, dem 2. März, stieg der Preis für Brent-Rohöl bei Handelsbeginn um 13 % auf über 82 Dollar pro Barrel, und die Ölmärkte bereiten sich nun auf anhaltende Volatilität und ständige Unterbrechungen im Betrieb der Straße von Hormus vor.

Über die Hrywnja: Ab dem 2. März 2026 werden Banknoten im Wert von 1, 2, 5 und 10 Hrywnja aus den Jahren 2003–2007 durch entsprechende Umlaufmünzen ersetzt und verlieren ihre Gültigkeit als Zahlungsmittel.

Über Hryhoryshyn: Die Staatsanwaltschaft des Generalstaatsanwalts hat dem wirtschaftlichen Eigentümer der AG „Sumyoblenergo“, Kostyantyn Hryhoryshyn, und drei Führungskräften des Unternehmens den Verdacht der Veruntreuung von 68 Millionen Hrywnja mitgeteilt.

Über „Naftohas“: Die Regierung hat die neue Zusammensetzung des Aufsichtsrats der nationalen Aktiengesellschaft „Naftohas Ukrainy“ ernannt: Robert Schlesinski, Erik Rasmussen, Duncan Nightingale und Tor Martin Anfinnsen wurden zu unabhängigen Vertretern ernannt.

Exklusiv EP

KI betritt die Bühne. Jeder fünfte Song in den ukrainischen Charts wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt

Neben lebenden Künstlern tauchen in den ukrainischen Charts immer häufiger Titel auf, die vollständig oder teilweise von künstlicher Intelligenz generiert wurden. Wer steht hinter diesen „virtuellen“ Hits und wie gelangen sie in die Empfehlungen?