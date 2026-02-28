Die Staatsanwaltschaft hat dem Unternehmer die Räumlichkeiten des Kiewer Colleges für Automobiltechnologie entzogen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Wirtschaftsgericht der Stadt Kiew hat den Einzelunternehmer Igor Skuz dazu verpflichtet, einen Teil der Nichtwohnräume mit einer Fläche von 400 Quadratmetern an die kommunale Berufsschule „Kiewer Berufskolleg für Automobiltechnologie” zurückzugeben.

Dies geht aus dem Urteil des Gerichts vom 2. Februar hervor.

Es handelt sich um Räumlichkeiten, die sich in der Naberezhno-Korchuvatskaya-Straße 78, Buchstabe B, in Kiew befinden.

Im Jahr 2023 schlossen die Abteilung für kommunales Eigentum der Stadt Kiew, die dem Exekutivorgan des Stadtrats von Kiew (KSR) untersteht, der Einzelunternehmer Igor Skuz und das Bildungs- und Forschungszentrum für berufliche und technische Bildung der Nationalen Akademie der Pädagogischen Wissenschaften der Ukraine einen Mietvertrag über die Nutzung dieser Räumlichkeiten ab.

Die Laufzeit des Vertrags beträgt 5 Jahre, die monatliche Miete beträgt 32.000 Hrywnja. Es ging um die Unterbringung einer Station für die Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen, und Skuz sollte eine qualitativ hochwertige Ausbildung und Praktika für Auszubildende gemäß den Lehrplänen und Bildungsprogrammen gewährleisten.

Gleichzeitig stellte das Gericht fest, dass die Tätigkeit des Unternehmers nicht mit dem Bildungsprozess in Verbindung steht, erklärte den Mietvertrag für ungültig und verpflichtete ihn, die Räumlichkeiten an das College zurückzugeben.