Die EU bereitet die Ukraine auf die Mitgliedschaft vor – Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Europäische Union bereitet mehrere Optionen für die Einbeziehung der Ukraine in künftige Friedensabkommen vor.

Der Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union wird in künftige Vereinbarungen zur Beendigung des Krieges aufgenommen. Derzeit werden verschiedene Optionen für eine Mitgliedschaft geprüft, wie Bloomberg am Montag, dem 9. Februar, unter Berufung auf Quellen berichtet.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine der in Betracht gezogenen Optionen darin besteht, der Ukraine den Schutz zu gewähren, der mit dem EU-Beitritt einhergeht, sowie den sofortigen Zugang zu bestimmten Rechten der Mitgliedschaft in der Union. Den Quellen zufolge wird die Europäische Union der Ukraine einen klaren Zeitplan für die Schritte vorlegen, die sie unternehmen muss, um im Rahmen des offiziellen Beitrittsverfahrens voranzukommen.

Die Quellen teilten den Journalisten außerdem mit, dass die Fortsetzung des bestehenden Weges zum EU-Beitritt der Ukraine oder die Einführung einer Übergangsphase und eine schrittweise Mitgliedschaft im Prozess diskutiert werden.

Ein Vertreter der Europäischen Kommission bestätigte gegenüber Journalisten, dass der Beitritt der Ukraine zur EU Teil der Diskussionen über ein künftiges Friedensabkommen sei.

Die Agentur erinnerte daran, dass der Entwurf eines 20-Punkte-Friedensplans, an dem die Ukraine hauptsächlich mit den USA gearbeitet hat, den Beitritt des Landes zur EU im Jahr 2027 vorsieht. Darüber hinaus soll Kiew laut Plan in der Übergangsphase bestimmte Privilegien der Mitgliedschaft in der Union erhalten.

Es sei daran erinnert, dass Bundeskanzler Friedrich Merz die Möglichkeit eines Beitritts der Ukraine zur Europäischen Union im Jahr 2027 ausgeschlossen hat. Die Ukraine rechnet jedoch damit, im Jahr 2027 eine politische Entscheidung über die Mitgliedschaft in der Europäischen Union zu erhalten.