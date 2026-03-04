Selenskyj: Die Verhandlungen mit der Russischen Föderation wurden verschoben, jedoch erwarten wir positive Nachrichten bezüglich des Austauschs

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine ist bereit für ein weiteres Treffen, jedoch hat die Situation im Iran dies verhindert. Die nächste Runde der Friedensgespräche zwischen der Ukraine, den USA und Russland wird aufgrund des Krieges im Iran verschoben. Gleichzeitig erwartet Kiew positive Nachrichten über den Austausch von Gefangenen mit dem Aggressorland.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und „Suspilne“.