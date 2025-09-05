Im August war die Ukraine das fünftteuerste Land in Europa für Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der durchschnittliche Strompreis auf dem Day-Ahead-Markt in der Ukraine lag im August 2025 bei 5.188,78 Hrywnja/MWh. Dies ist der fünftniedrigste Strompreis für die Industrie unter den europäischen Ländern.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Bezugnahme auf die Daten des Marktbetreibers.

Laut ENTSOE ist der Strom in den baltischen Ländern jetzt am teuersten: