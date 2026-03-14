Russland meldete einen Angriff von fast 300 ukrainischen Drohnen, davon etwa 50 auf Moskau

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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In Russland wurde ein Angriff von etwa 300 ukrainischen Drohnen im Laufe des Tages gemeldet, darunter 65, die auf Moskau zusteuerten.

Quelle: Russisches Verteidigungsministerium, RIA Novosti, TASS

Details: Wie das Ministerium angibt, habe die russische Luftabwehr zwischen 11:00 und 21:00 Uhr Moskauer Zeit (10:00 bis 20:00 Uhr Kiewer Zeit – Anm. d. Red.) angeblich 280 ukrainische Drohnen vom Flugzeugtyp über den Gebieten der Regionen Brjansk, Kaluga, Belgorod, Twer, Smolensk und Kursk sowie im Krasnodar-Krai und in der Region Moskau.

Darunter befanden sich laut Angaben des russischen Verteidigungsministeriums 47 Drohnen, die auf Moskau zusteuerten.

Die Nachrichtenagentur RIA Novosti berichtete über Einschränkungen an den Moskauer Flughäfen „Vnukovo“, „Domodedovo“ und „Schukowski“.

Später teilte der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin mit, dass weitere 15 Drohnen, die auf Moskau zusteuerten, abgeschossen worden seien.

Nach Schätzungen der Propagandaagentur TASS war der Drohnenangriff auf Moskau der größte seit Jahresbeginn – seit Beginn des Tages habe die russische Luftabwehr angeblich 65 Drohnen zerstört.