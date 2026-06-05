In Kiew und mehreren Regionen wurde wegen der Gefahr durch ballistische Waffen Alarm ausgelöst

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Kiew und einer Reihe von Regionen der Ukraine wurde wegen der Gefahr des Einsatzes ballistischer Waffen durch russische Truppen ein Luftalarm ausgerufen.

Quelle: Luftstreitkräfte der Streitkräfte der Ukraine, Militärverwaltung der Stadt Kiew

Wörtliche Übersetzung: „Gefahr des Einsatzes ballistischer Waffen aus nördlicher Richtung“.

Details: Die Behörden fordern die Bürger auf, unverzüglich die nächstgelegenen Schutzräume aufzusuchen und dort zu verbleiben, bis die Gefahr gebannt ist.

Aktualisiert: Um 00:17 Uhr gab das Militär die Aufhebung der Raketenbedrohung bekannt.