Zum dritten Mal heute wird in Kiew Luftalarm ausgelöst: Was ist der Grund?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Zum dritten Mal heute wurde in der ukrainischen Hauptstadt ein Luftalarm ausgelöst. Das Militär hat vor dem möglichen Einsatz ballistischer Waffen durch die Russen gewarnt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Alarmkarte und die ukrainische Luftwaffe.

Heute um 17:14 Uhr wurde in Kiew ein Luftangriffsalarm ausgelöst, und einige Minuten später wurde der Alarm auch in Kiew und mehreren anderen Regionen der Ukraine ausgerufen. Ab sofort sieht die Alarmkarte wie folgt aus:

Die ukrainische Luftwaffe hat vor der Bedrohung durch ballistische Raketenangriffe aus dem Osten gewarnt.

„Feindliche taktische Flugzeuge sind in südöstlicher Richtung aktiv! Es besteht die Gefahr des Einsatzes ballistischer Waffen aus dem Osten“, so die ukrainische Luftwaffe in einer Erklärung.

Russlands Beschuss der Ukraine

Es sei darauf hingewiesen, dass die Russen in der Nacht zum 25. Mai einen massiven kombinierten Angriff auf die Ukraine durchgeführt haben. Insbesondere wurden während des Angriffs Explosionen in mehreren Regionen des Landes registriert, darunter Kiew, Charkiw, Konotop, Sumy, Ternopil, Mykolajiw, Odessa, Tschernihiw und die Region Saporischschja.

RBK Ukrajina hat alle Einzelheiten des kombinierten russischen Luftangriffs in der Nacht des 25. Mai in einer separaten Geschichte zusammengefasst.

Wir schrieben, dass allein in der Region Kiew mehr als 30 Menschen bei dem russischen Angriff verletzt wurden, darunter sieben Kinder. Vier Menschen starben in Folge der feindlichen Angriffe.