60.000 Verbraucher in der Region Kiew weiterhin ohne Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Mit Stand vom 10. Januar um 18:16 Uhr sind mehr als 60.000 Verbraucher in 158 Siedlungen in der Oblast Kiew ohne Strom.

Dies teilte Olexij Kuleba, Vizepremierminister für Wiederaufbau und Minister für Gemeinden und Gebietsentwicklung, mit.

Er wies darauf hin, dass eine der schwierigsten Situationen mit Strom in Browary herrscht. In der Stadt gibt es keinen Strom, aber die kritische Infrastruktur wird durch alternative Quellen versorgt.

Die Stadt verfügt außerdem über mehr als 50 stationäre Punkte der Unbesiegbarkeit.

„Gleichzeitig führt Kiew Wärmenetze ein. Derzeit werden schrittweise mehr als 6.000 Wohngebäude mit Wärme versorgt, die keine Wärmeversorgung hatten“, sagte Kuleba.

Um es kurz zu machen:

Aufgrund der schwierigen Energiesituation in der Stadt, die durch den feindlichen russischen Beschuss verursacht wurde, ist die Kiewer Metro gezwungen, die Anzahl der Züge auf ihren Linien zu reduzieren.

Der gesamte elektrische Verkehr auf dem linken Ufer von Kiew wird vorübergehend eingestellt, um das Stromnetz der Stadt zu stabilisieren.

Die Notstromabschaltungen in der Region Kiew und am rechten Ufer der Hauptstadt wurden aufgehoben, mit Ausnahme der Bezirke Holosiivskyj und Petscherskyj.

Auf Befehl des NPC Ukrenerho wurden in Kiew Notstromabschaltungen eingeführt.

Später sagte der Leiter der Kiewer Regionalen Militärverwaltung, Timur Tkatschenko, dass die Stromausfälle durch ein Problem an einer der Verbindungen im Stromnetz verursacht wurden.

Ihm zufolge haben Experten das Problem gelöst, und die allgemeine Stromversorgung wird wiederhergestellt.