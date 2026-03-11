Selenskyj wandte sich offen an Trump

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident forderte den US-Präsidenten auf, den Druck auf Russland zu verstärken, um den Krieg zu beenden.

Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, forderte den US-Präsidenten Donald Trump auf, den Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu verstärken, anstatt auf Kiew, um den Krieg zu beenden. Dies erklärte der Staatschef in einem Interview mit Politico.

Selenskyj betonte, dass die Ukraine die Verhandlungen unterstütze und hob den entscheidenden Einfluss Trumps dabei hervor. Gleichzeitig erklärte der Präsident, dass die USA mehr Druck auf Russland ausüben sollten.

„Wir vertrauen Russland nicht, aber ich denke und glaube, dass die Amerikaner diesen Krieg wirklich beenden wollen. Ich hoffe, dass sie uns helfen werden, aber wir brauchen mehr Druck auf Russland und nicht auf mich“, sagte der ukrainische Staatschef.

Wir erinnern daran, dass Trump vor einigen Tagen gesagt hat, dass es gerade Selenskyj sei, der den Abschluss eines Friedensabkommens „behindert“. Seinen Worten zufolge verliert die Ukraine rapide ihre Verhandlungsposition, während Russland angeblich zu einem Dialog bereit sei. Am Vortag hatte Selenskyj sich zur Möglichkeit einer Aufhebung der US-Sanktionen gegen Russland geäußert.