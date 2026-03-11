Die Ukraine wird trotz Orbán 90 Milliarden Euro erhalten: Politico hat den Plan der EU bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die EU hat eine Lösung gefunden, um der Ukraine die versprochenen Gelder zur Verfügung zu stellen. Die Europäische Union wird der Ukraine den versprochenen Kredit in Höhe von 90 Milliarden Euro gewähren, auch wenn Ungarn und die Slowakei die Mittel weiterhin blockieren sollten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Politico.