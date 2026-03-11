Der Generalstab berichtet von 120 Gefechten an der Front seit Beginn des Tages

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Seit Beginn des Tages am 10. März kam es an der Front zu 120 Gefechten, davon 19 in Richtung Kostyantynivka.

Quelle: : Zusammenfassung des Generalstabs um 22:00 Uhr

Wörtlich: : „Der Gegner hat 69 Luftangriffe geflogen und 192 Lenkbomben abgeworfen. Darüber hinaus hat er 6229 Kamikaze-Drohnen eingesetzt und 2896 Beschüsse von Ortschaften und Stellungen unserer Truppen durchgeführt.“

Details: : In den Richtungen Nord-Slobozhansky und Kursk hat die Russische Föderation 92 Beschüsse durchgeführt.

Im südlichen Teil der Region Slobozhansky griff der Gegner zweimal Stellungen ukrainischer Einheiten an.

Im Gebiet Kupjansk griff der Feind viermal in den Gebieten Petropawlowka und Nowoplatonowka an.

Im Gebiet Lyman haben ukrainische Soldaten drei Angriffe der Angreifer in den Gebieten Drobyschewo und Stavki abgewehrt.

Im Gebiet Slowjansk versuchte der Feind sieben Mal, vorzustoßen.

In Richtung Kostyantynivka griffen die Angreifer 19 Mal an.

Im Gebiet Pokrowsk führte die Russische Föderation 16 Angriffe durch.

Im Gebiet Olexanderivka versuchten die Angreifer dreimal, ihre Position zu verbessern.

In Richtung Guljajpilska kam es zu 18 Angriffen der Angreifer.

Im Raum Orichiv griff der Gegner in den Gebieten Scherbaky und Pawlowka an.