Die russischen Streitkräfte haben bei Markovo, Riwne und im Dorf Hryshyne Fortschritte erzielt, berichtet DeepState.

Die russischen Invasoren haben weitere ukrainische Gebiete in der Region Donezk erobert.

Quelle: Analyseprojekt DeepState in sozialen Netzwerken

Details: Analysten zufolge rückt der Feind in der Nähe der Dörfer Markowe und Riwne sowie im Dorf Hryschyne (alle in der Region Donezk) vor.

Vorgeschichte: Mitte Februar berichtete DeepState, dass russische Truppen das Dorf Riwne zwischen Pokrowsk und Mirnograd in der Region Donezk besetzt hätten.