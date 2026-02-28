Die Verteidigungskräfte haben Lagerhäuser und Kommandozentralen der russischen Streitkräfte angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Verteidigungskräfte haben Lagerhäuser und Kommandozentralen der russischen Division in den Regionen Donezk, Cherson und Dnipropetrowsk angegriffen.

In der Nacht zum 28. Februar haben die Verteidigungskräfte mehrere Lagerhäuser und Kommandozentralen der russischen Division in den besetzten Gebieten der Regionen Donezk, Cherson und Dnipropetrowsk angegriffen.

Quelle: Generalstab

Details: Insbesondere gibt der Generalstab bekannt, dass ein Lager für Kraftstoffe und Schmierstoffe, drei Lager für materielle und technische Versorgung sowie ein vorgeschobener Kommandoposten der 127. Motorisierten Schützendivision der Russischen Föderation getroffen wurden.

Zur Erinnerung: In den vergangenen 24 Stunden haben die Verteidigungskräfte 770 russische Invasoren und 149 feindliche Fahrzeuge und Tankwagen ausgeschaltet.