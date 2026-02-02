Nachrichten vom 2. Februar: Transit von russischem Öl durch die Ukraine, Strafen für Restaurants wegen der Berechnung von Generatorgebühren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Was wurde heute diskutiert?

Über „Energoatom“: „Energoatom“ hat nach der umstrittenen Auktion am 14. Januar, bei der das Unternehmen Strom zu Preisen unterhalb des Marktpreises an private Händler verkauft hat, teilweise Gewinne erzielt.

Über Stromausfälle: Aufgrund von Beschuss durch den Feind kam es vom 1. bis zum 2. Februar in vier Regionen des Landes zu Stromausfällen.

Über den Angriff auf das Unternehmen DTEK: Die russischen Streitkräfte haben zum zweiten Mal innerhalb eines Tages einen Angriff auf das Kohleunternehmen DTEK in der Region Dnipropetrowsk durchgeführt.

Zum Transit von Öl aus der Russischen Föderation: Im Jahr 2025 transportierte die Ukraine über den südlichen Zweig der Ölpipeline „Druzhba“ etwa 9,73 Millionen Tonnen russisches Öl. Dies ist der niedrigste Wert seit mindestens 2014.

Zu den Strafen für Restaurants: Cafés, Bars und Restaurants, die ohne vorherige Absprache mit dem Kunden eine separate Gebühr für die Nutzung von Generatoren auf die Rechnung setzen, können mit einer Strafe in Höhe von 30 % des Bestellwerts belegt werden.

Exklusiv bei EP.

Mit einer Investition von 40.000 Hrywnja zu zweit den Markt erobert: Wie IT-Spezialisten aus Lemberg Dodo Socks gegründet haben

IT-Enthusiasten aus Lemberg haben eine Marke für farbenfrohe Socken gegründet, den ukrainischen Markt mit kreativen Produkten erobert und sind über die Landesgrenzen hinausgewachsen. Wie haben sie das geschafft?