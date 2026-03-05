Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Fico behauptet, dass die EU „Druck auf den Präsidenten der Ukraine ausüben sollte“. Vor dem Treffen mit dem Präsidenten der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, möchte der slowakische Ministerpräsident Robert Fico mit der Europäischen Kommission eine gemeinsame Position zum Transit von russischem Öl durch die Ukraine vereinbaren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung von Fico, die auf der Plattform X veröffentlicht wurde.