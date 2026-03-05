In der Ukraine ist der Marktanteil von Elektrofahrzeugen deutlich zurückgegangen: die beliebtesten Fahrzeuge im Februar

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Ukraine hatten Fahrzeuge mit herkömmlichen Motoren im Februar 2026 einen Marktanteil von fast 66 % bei Neuwagen, was einem Anstieg von fast 7 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2025 entspricht.

Dies berichtet UkrAwtoProm.

Am beliebtesten waren Benzinmodelle, auf die 41,1 % der Neuwagenverkäufe im Februar entfielen, gegenüber 38,7 % im Vorjahr.

Der Anteil der Hybridfahrzeuge stieg von 27,6 % auf 30,8 %.

Dieselfahrzeuge erreichten einen Anteil von 24,7 %, gegenüber 20,5 % im Februar 2025.

Der Anteil der Elektroautos ist deutlich zurückgegangen – von 13,1 % auf 3,3 %.

Autos mit LPG-Antrieb machten wie im Vorjahr weniger als 1 % der Neuwagenverkäufe aus.

Die führenden Positionen in den einzelnen Segmenten belegten:

Benzinfahrzeuge – MAZDA CX5;

Hybridfahrzeuge – TOYOTA RAV-4;

Diesel – TOYOTA LC Prado;

Elektroautos – BYD Sea Lion 06;

Autos mit LPG-Antrieb – HYUNDAI Tucson.