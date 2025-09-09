UkrAwtoProm hat die beliebtesten Elektroautos in der Ukraine genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Großteil des Marktes besteht traditionell aus Personenkraftwagen – 7.770 Einheiten, von denen 1.888 neu (+19%) und 5.882 gebraucht (+12%) waren.

Im August 2025 wurden mehr als 7.900 Elektrofahrzeuge (BEVs) in der ukrainischen Autoflotte zugelassen. Das sind 13% mehr als im Juli. Dies meldet UkrAwtoProm.

Zu den Top 5 der neuen Elektrofahrzeuge im August gehören:

BYD Song Plus EV – 358 Einheiten. Volkswagen ID.UNYX – 206 Einheiten. Honda eNS1 – 202 Einheiten. BYD Sea Lion 07 – 154 Einheiten. Audi Q4 e-tron – 109 Einheiten. Top 5 der importierten Elektroautos mit Kilometerstand: