Der Neuwagenmarkt verzeichnete im November ein Rekordergebnis seit 14 Monaten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die beliebteste Automarke war die chinesische BYD. Der RENAULT Duster war der Bestseller des Monats.

Im November kauften die Ukrainer etwa 8,3 Tausend neue Personenkraftwagen. Das sind 58% mehr als im November 2024. Im Vergleich zum Oktober 2025 stieg die Nachfrage nach Neuwagen um 6%. Dies meldet UkrAwtoProm.

Die chinesische Marke BYD ist die beliebteste Marke. Der RENAULT Duster wurde der Bestseller des Monats.

Zu den Top 10 im November gehörten auch: