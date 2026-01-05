Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

US-Präsident Donald Trump hat gesagt, dass er glaubt, dass Washington in der Lage sein wird, das gesamte Geld zurückzugeben, das während der Trump-Regierung für die Ukraine ausgegeben wurde.

Das berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Meldung des Weißen Hauses.

Vor der Presse sagte Trump, der Krieg in der Ukraine sei für die Vereinigten Staaten jetzt wertlos. Ihm zufolge verdient Washington im Gegenteil Geld damit.

„Mehr noch, wir verdienen Geld, denn im Gegensatz zu Biden hat er 350 Milliarden Dollar verschenkt“, sagte der US-Präsident.

Er fügte hinzu, dass die Ukraine dank des Deals über seltene Erden bereits einen erheblichen Teil des ausgegebenen Geldes an die USA zurückgegeben hat. Gleichzeitig glaubt Trump, dass es noch mehr Rückflüsse geben wird.

„Jetzt habe ich einen bedeutenden Teil zurückgegeben, weil wir ein Geschäft über Seltene Erden gemacht haben, wir sind in die Industrie für Seltene Erden eingestiegen, und wir werden einen großen Teil dieses Geldes zurückgeben. Vielleicht das ganze Geld, vielleicht sogar mehr als das ganze Geld“, schloss der Chef des Weißen Hauses.