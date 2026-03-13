An der Grenze zu Ungarn wurde der Grenzübertritt am Grenzübergang Tisa vorübergehend ausgesetzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Abfertigung von Personen und Fahrzeugen bei der Einreise in die Ukraine und bei der Ausreise aus der Ukraine wird vorübergehend nicht durchgeführt.

Der Grenzübertritt am Grenzübergang Tisa an der Grenze zu Ungarn ist vorübergehend ausgesetzt. Grund dafür ist der Ausfall der Stromversorgung. Dies teilte der Staatliche Grenzschutzdienst auf seinem Telegram-Kanal mit.

„Derzeit ist der Grenzübergang nicht mit Strom versorgt. Daher erfolgt die Abfertigung von Personen und Fahrzeugen bei der Einreise in die Ukraine und bei der Ausreise aus der Ukraine vorübergehend nicht“, heißt es in der Mitteilung.

Es werden Maßnahmen zur Wiederherstellung der Stromversorgung ergriffen.

„Bitte berücksichtigen Sie diese Information bei der Planung Ihrer Auslandsreise“, fügten die Grenzbeamten hinzu.

Zur Erinnerung: Ende Februar begann der ungarische Regierungschef Wiktor Orbán, Kiew mit Stromlieferungen zu erpressen, und forderte die Wiederaufnahme des Transits von russischem Öl.

Ein energetisches Ultimatum stellte ihm der slowakische Ministerpräsident Robert Fico.