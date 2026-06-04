Bei einem russischen Angriff auf Saporischschja wurden vier Menschen verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die russische Armee griff ein Wohngebiet in Saporischschja mit Drohnen an: 4 Menschen wurden verletzt.

Quelle: : Ivan Fedorow, Leiter der Militärverwaltung der Oblast Saporischschja

Zitat: „Bereits vier Menschen wurden durch den feindlichen Angriff auf eines der Wohngebiete von Saporischschja verletzt.

Zwei Männer und zwei Frauen wurden verletzt. Alle befinden sich in ärztlicher Obhut.“

Details: : Zuvor hatten die Russen zudem öffentliche Verkehrsmittel in Saporischschja angegriffen: Dabei gab es keine Verletzten.