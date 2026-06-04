Russische Truppen haben einen Angriff auf die Region Sumy verübt: Es gibt Tote und Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Bei einem feindlichen Angriff auf das Zentrum der Gemeinde Jampol kamen zwei Menschen ums Leben. Vier weitere wurden verletzt.

Mindestens zwei Menschen kamen ums Leben, vier wurden bei einem Angriff der Angreifer auf das Dorf Jampol in der Region Sumy verletzt. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Sumy, Oleg Grigorow, am Donnerstag, dem 4. Juni, auf Telegram mit.

„Der Feind hat den zentralen Teil der Gemeinde Jampol angegriffen … Bei dem Angriff kamen zwei Menschen ums Leben … Außerdem wurden vier verletzte Frauen ins Krankenhaus gebracht. Sie erhalten die notwendige medizinische Versorgung“, schrieb er.

Die Identität der Getöteten wird derzeit ermittelt. Alle Umstände und Folgen des Angriffs werden noch geklärt. Zur Erinnerung: Am 3. Juni kam eine Person ums Leben und weitere 18, darunter auch Kinder, wurden bei russischen Angriffen auf Wohnhäuser, ein Auto und einen Kleinbus in der Region Sumy verletzt. Zuvor hatte das russische Militär einen massiven Angriff auf den Bahnhof in Schostka in der Region Sumy verübt. Durch den direkten Einschlag von mehreren Dutzend „Schaheds“ zerstörten sie das Bahnhofsgebäude von Schostka und beschädigten die Infrastruktur des Bahnhofs.