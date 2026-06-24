Die Russen haben Tankstellen und Anlagen von „Naftohas“ in vier Oblasten massiv angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Russland griff Tankstellen und Produktionsanlagen der „Naftohas“-Gruppe in den Oblasten Saporischschja, Mykolajiw, Dnipropetrowsk und Poltawa an.

Dies teilte der Vorstandsvorsitzende von „Naftohas“, Serhij Koretskyj, auf Facebook mit.

Mehrere Tankstellen der „Ukrnafta“ (die zu „Naftohas“ gehört) in den Oblasten Saporischschja, Mykolajiw und Dnipropetrowsk gerieten unter Beschuss.

Bei einem der „Schahed“-Angriffe wurde eine Mitarbeiterin schwer verletzt und später in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund der Zerstörungen wurde der Betrieb der betroffenen Tankstellen eingestellt.

Darüber hinaus griffen die Russen in der Nacht und am Morgen des Mittwochs, dem 24. Juni, Produktionsanlagen von „Naftohas“ in der Oblast Poltawa an.

Infolgedessen sind erhebliche Schäden an den Anlagen zur Gasförderung und -lagerung entstanden. Der Betrieb eines Teils dieser Anlagen wurde eingestellt. An diesen Standorten wurden weder Mitarbeiter noch Rettungskräfte verletzt.

„Dank des raschen Eingreifens der Rettungskräfte des Staatlichen Notdienstes (DSNS) und der Fachkräfte der Naftohas-Gruppe konnte der Brand an einer der Anlagen schnell gelöscht werden“, erklärte Koretskyj.