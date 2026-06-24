Der Energieunterstützungsfonds ist leer, es werden weitere 650 Millionen Euro benötigt – so das Energieministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Energieministerium, die Europäische Kommission und das Sekretariat der Energiegemeinschaft haben eine gemeinsame Erklärung abgegeben, in der sie zu einer Aufstockung der Beiträge zum Energieunterstützungsfonds der Ukraine aufgerufen haben.

Dies teilt die Pressestelle des Energieministeriums mit.

In der Erklärung wird betont, dass dieser Fonds nach wie vor ein zentrales Instrument für den Wiederaufbau der Energieinfrastruktur und die Gewährleistung der Energiesicherheit der Ukraine ist.

Gleichzeitig belaufen sich die ungedeckten Bedürfnisse des ukrainischen Energiesektors auf über 650 Millionen Euro; daher riefen die Parteien die internationalen Partner dazu auf, zusätzliche Ressourcen zur Unterstützung der Ukraine im Vorfeld des Winters zu mobilisieren.

Im Jahr 2026 haben die Partnerländer über 300 Millionen Euro in den Fonds eingezahlt.

Energieminister Denys Schmyhal erklärte, dass alle verfügbaren Mittel des Fonds bereits vollständig vertraglich gebunden seien und die Umsetzung weiterer Projekte ohne neue Beiträge zum Stillstand kommen werde.

Insgesamt haben die G7+-Staaten über einen Zeitraum von vier Jahren 1,95 Milliarden Euro in den Energieunterstützungsfonds eingezahlt.